Enquête d'action Gendarmes de Grenoble : face-à-face tendus contre les délinquants

Lire la vidéo

Diffusé le 21/03/2025

Grenoble et son agglomération, 450 000 habitants, au pied des Alpes. Derrière son image de ville écologique et étudiante, se cache une réalité plus sombre. Dans le département, on dénombre plus de 60 crimes et délits par jour. Un climat d’insécurité qui fait régulièrement la une de l’actualité. L’année dernière, une cinquantaine de fusillades ont eu lieu sur fonds de trafic de stupéfiants dans la région grenobloise. Dans la périphérie de la ville, 160 gendarmes sont sur le pied de guerre. La tension ne retombe jamais dans les cités sensibles. Incendies, tirs de mortiers d’artifice sont devenus monnaie courante. Les hommes du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) sont régulièrement des cibles. Les gendarmes sont aussi confrontés de plus en plus aux vols avec arme. Plus de 240 en Isère, en 2024. Des délinquants prêts à tout, comme ce braqueur qui terrorise un employé d'un hôtel avec une seringue prétendument contaminée. Les gendarmes doivent rapidement retrouver le suspect avant qu’il ne recommence. Un quotidien sous adrénaline : confrontation musclée avec un dealer, intervention pour un homme armé d’un sabre ou encore poubelles piégées aux bombonnes de gaz dans les cités. Chaque patrouille réserve son lot d’imprévu. Immersion aux côtés de ceux qui, chaque jour, tentent de maintenir l'ordre dans l’une des agglomérations les plus chaudes de France.