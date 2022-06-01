Enquête d'action Gendarmes de la Creuse : le trafic est dans le pré !

Chargement

Diffusé le 11/04/2025

C’est l’un des départements les moins peuplés de France : la Creuse compte 20 habitants par kilomètre carré. Pourtant, les gendarmes ont fort à faire. Ils ont recensé 3 568 crimes et délits en 2024, une hausse de 6 % en un an. Le trafic et l’usage de stupéfiants sont en expansion dans le département et ne sont pas l’apanage des villes. L’adjudant François et la brigadier-chef Clothilde devront maîtriser un individu délirant, menaçant sa famille et ses voisins. En cause : une consommation importante de drogue. Sur les routes aussi, la vigilance est de mise : les Pelotons Motorisés sillonnent les nationales et testent le moindre conducteur au comportement suspect. Les nationales, notamment la nuit, sont le théâtre d’excès en tout genre. Mathis et ses collègues contrôleront une jeune femme positive à l’alcool. Le contrôle prendra une autre tournure quand ils apprendront qu’il ne lui reste que deux points sur son permis : lui sera-t-il retiré définitivement ? Depuis mars 2024, le département de la Creuse est doté d’une Brigade de protection de l’environnement. Son objectif : traquer tous ceux qui nuisent à la nature, en premier lieu, les décharges sauvages. 12 gendarmes vont contrôler un garage s’avérant être une véritable casse illégale : moteurs non-dépollués, carcasses de voitures recouvertes par des buissons, bidons d’huile. La sanction pourrait être sévère pour ce garagiste complétement dépassé. Entre contrôles routiers, cambriolages et criminalité environnementale, le quotidien des gendarmes creusois n’est pas si paisible !