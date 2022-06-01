Enquête d'action Gendarmes de l’autoroute du Soleil : les chauffards n’ont qu’à bien se tenir ! (1/2)

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Diffusé le 29/05/2026

« Je préfère qu’il perde le permis de conduire que la vie. » Au volant de son véhicule rapide d’intervention, l’adjudant Julien fonce sur l’A7, « l’autoroute du Soleil », qui relie Lyon à Marseille. Un père de famille a mis ses enfants en danger en roulant à 170 km/h sur une portion limitée à 110. La Mégane 3 RS le rattrape sans difficulté. Les vacances se terminent mal, mais tout le monde rentrera sain et sauf. En 2025 dans les Bouches-du-Rhône, la route a tué 99 personnes. Stratégiquement implanté au croisement de l’A7 avec l’A8 vers la Côte d’Azur et l’A54 en direction de l’Espagne, le peloton de Salon-de-Provence s’active pour mettre les conducteurs imprudents hors d’état de nuire. Après avoir provoqué un accident, un automobiliste alcoolisé et très agité tente de s'opposer à son interpellation. Le major Jeremy intervient pour le maîtriser. De leur côté, Gaëtan et Lucas, de la brigade motorisée de Saint-Chamas, interceptent un conducteur, bière à la main, sous les yeux de sa famille. L’homme risque de regretter d’avoir voulu prendre de l’avance sur l’apéritif. D’autant qu’un dépistage anti-drogue l’attend : il est connu pour usage de stupéfiants. Sur cet axe qui, au plus fort de l’été, peut voir passer jusqu’à 180 000 véhicules par jour, les militaires alternent contrôles et interventions d’urgence. Julien et Jeremy sont dépêchés sur une aire de repos. Un homme, désorienté et sans papiers erre au mépris de tous les dangers. Plus troublant encore, il est incapable de situer l’époque dans laquelle il vit… Comment va-t-il pouvoir rentrer chez lui ?