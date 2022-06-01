Enquête d'action Gendarmes de l’Isère : grande offensive anti-délinquance (1/2)

Chargement

Au pied des Alpes, Grenoble et sa banlieue. 180 crimes et délits par jour en 2024, soit +7 % en un an. Conséquence : la préfecture de l’Isère est devenue début 2025 la première « ville de sécurité renforcée » avec davantage de patrouilles et de contrôles sur le terrain. « Enquête d’action » a suivi les gendarmes de l’agglomération grenobloise engagés dans cette offensive contre la délinquance. Priorité : le trafic de drogue. Dans les poches d’un jeune conducteur, l’adjudant-chef Bruno découvre un couteau avec des résidus de cannabis. Plus alarmant, une bombe lacrymogène se trouve dans la voiture. Le gendarme redoute ces objets d’auto-défense qui font souvent dégénérer une simple dispute entre automobilistes. Dans un quartier populaire, Lorenzo repère un homme recherché, signalé comme dangereux. Il aurait menacé une voisine avec une arme à feu. Mais le suspect, visiblement ivre, joue la provocation et fait durer le face-à-face. Le gendarme doit agir vite : si des riverains interviennent, l’interpellation peut basculer en affrontement. Parfois, la tension monte malgré tout. Nicolas est appelé pour un incendie volontaire dans une cité sensible. Sur place, les auteurs ont fui, mais un petit groupe d’habitants reste à distance pour faire monter la pression. Le but est clair : pousser les gendarmes à la faute. Dans ces moments-là, il faut rester calme et tenir la ligne, même quand pleuvent les insultes et les menaces.