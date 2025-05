Enquête d'action Gendarmes des autoroutes : tolérance zéro contre les chauffards !

Diffusé le 01/09/2023

Surnommée l’Autoroute du Soleil, l’A7 est l’axe privilégié des vacanciers pour rejoindre le Sud de la France et ses plages. Chaque jour, en été, environ 200 000 véhicules y circulent. Lors des chassés croisés, les centaines de kilomètres de bouchons mettent les conducteurs, mais aussi les forces de l’ordre à rude épreuve. À Valence, dans la Drôme, ce sont 80 gendarmes qui se relaient jour et nuit pour veiller à la sécurité de l’autoroute. Ils prennent alors tous les risques pour mettre les chauffards hors d’état de nuire et sauver la vie des autres. De nombreux conducteurs empruntent l’A7 pour rallier Marseille, en vue de prendre un bateau pour rejoindre le Maghreb. Des vacanciers qui partent parfois pour de longs séjours dans leur famille : les voitures débordent alors souvent d’objets en tout genre. Une équipe de nuit viendra en aide à une camionnette dont un pneu a explosé à cause d’un chargement impressionnant sur le toit du véhicule ! Chaque été, des bandes organisées de délinquants, spécialisés dans les vols de camping-cars et caravanes, viennent détrousser les vacanciers durant leur sommeil. Les gendarmes les appellent « les pirates de l’autoroute ». Argent liquide, cartes bancaires, bijoux : les victimes sont majoritairement des étrangers qui dormaient dans leurs véhicules. À Orange, dans le Vaucluse, Éric est pilote de Véhicule Rapide d’Intervention (VRI). Avec son collègue Christophe, il prend en chasse les automobilistes pour qui la limitation de vitesse n'existe pas. Sa cible principale : des berlines puissantes. Parfois, leur folle vitesse les conduit à l’accident.