Enquête d'action Gendarmes normands : traque sur les routes de la Manche ! (2/2)

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Diffusé le 03/04/2026

En 2025 dans la Manche, près de 1800 chauffards ont perdu leur permis : 5 par jour en moyenne ! Excès de vitesse, alcool, stupéfiants… les gendarmes locaux sont intraitables. Des grands axes aux petites départementales, embarquement sur le premier réseau routier de France avec 8 000 kilomètres de bitume sous haute surveillance. 3 heures du matin. Sylvain et son équipe tombent sur une voiture accidentée… mais vide. Dans ces cas-là, des conducteurs sont tentés de disparaître pour échapper aux tests d’alcoolémie. Sauf que cette nuit, la cavale ne fait pas long feu. Quelques heures plus tard, l’histoire se répète : un homme ivre, au volant de son tracteur, veut remorquer sa voiture… qu’il a envoyée dans un fossé. Verdict du test d’alcoolémie : près de 6 fois la limite autorisée ! Sur l’A84, qui relie Rennes à Caen, les gendarmes coupent parfois la circulation pour des contrôles XXL. Et cela paye : en 3 heures, Benjamin et ses collègues épinglent dix automobilistes positifs à l’alcool ou aux stupéfiants. Pour passer entre les mailles du filet, certains testent des solutions soi-disant miracles. À Coutances, un conducteur pensait camoufler sa consommation de cannabis avec un spray aux agrumes. Raté ! Mais dans la Manche, les gendarmes ne traquent pas seulement les dangers de la route. Ils remontent aussi des trafics très lucratifs. Sylvain roule en utilitaire banalisé : à l’arrière, quatre militaires lourdement équipés sont dissimulés, prêts à bondir. Sur le parking d’un supermarché, les suspects arrivent… l’assaut est lancé. Et les saisies dépassent toutes les espérances : cocaïne, résine, cash, armes à feu, et même des détecteurs de balises GPS, une trouvaille des malfaiteurs pour garder un coup d’avance sur les gendarmes.