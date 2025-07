Enquête d'action Haute-Garonne : quand les gendarmes barrent la route aux chauffards

Diffusé le 24/05/2024

En Haute-Garonne, Toulouse abrite l’un des carrefours autoroutiers les plus denses de France. C'est le territoire de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de Haute Garonne, l'EDSR 31, l'un des plus importants de France avec une centaine de gendarmes. Pour attraper et sanctionner les chauffards, l’escadron peut compter sur les motards du Peloton Motorisé, comme Jérôme. Rien n’échappe à ce passionné de deux-roues lorsqu’il s’agit de contrôler une moto-cross non-homologuée pour rouler sur la voie publique. Plaque illisible, rétroviseur plié, pneus usés à la corde : le jeune conducteur de 16 ans se verra infliger une véritable leçon par le militaire. Les jeunes conducteurs sont souvent ceux qui bravent le plus l’autorité. Parmi les méfaits récurrents, les refus d’obtempérer. Jonas et ses collègues du Peloton Motorisé vont contrôler une petite citadine pour un simple feu défectueux mais leurs doutes quant aux intentions du conducteur vont se confirmer. Alors qu’un gendarme va pour ouvrir la portière de la voiture, celui-ci prendra la fuite en trombe. Jusqu’au matin, une course-poursuite va s’engager entre les forces de l’ordre et le chauffard. Les grands excès de vitesse sont aussi la bête noire de l’EDSR 31. C’est justement pour ce motif qu’une femme d’à peine 20 ans sera arrêtée : elle a été contrôlée à 148km/h au lieu de 80. Cette inconscience lui coûtera son permis. En 2022, en France, la conduite sous stupéfiants a été la cause de 700 décès sur la route. Alors, l’EDSR 31 applique la tolérance zéro. Lors d’un accident entre deux voitures et un van, transportant des clients célèbres, le conducteur de ce dernier sera contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne. Entre la suspension de son permis, le risque de perdre son travail et de ne pas être couvert par l’assurance, l’homme risque gros. Malgré ses justifications et ses menaces, José et son équipe se monteront plus que jamais intransigeants.