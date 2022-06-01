Enquête d'action Marins-pompiers de Marseille : ça chauffe dans la cité phocéenne ! (2/2)

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Diffusé le 15/05/2026

Dans Marseille, la circulation chaotique met les 2 500 marins-pompiers à rude épreuve. Car elle ne fait pas que retarder les secours : parfois, elle provoque des accidents. Une jeune femme à vélo vient d’être renversée devant l’église des Réformés, un des carrefours les plus dangereux du centre-ville. En fin de journée, dans un quartier résidentiel plus au sud, nouvelle alerte : une automobiliste aveuglée par le soleil percute violemment un homme en train de traverser. À chaque intervention, les pompiers doivent agir avec rapidité et précision. Mais à Marseille, le danger ne se limite pas aux accidents de la route. La ville détient le triste record national du nombre de règlements de comptes liés au trafic de drogue. À proximité d’un point de deal, trois personnes ont été poignardées. Parmi elles, un adolescent de 16 ans, grièvement touché au poumon. Les secours doivent le stabiliser et l’évacuer au plus vite, avec une crainte supplémentaire : l’agresseur se trouve peut-être encore dans les environs… Dès l’arrivée des beaux jours, le feu devient une autre menace majeure. Entre mai et septembre 2025, près de 1 000 hectares sont partis en fumée dans les Bouches-du-Rhône. Dans la cité phocéenne, la moindre étincelle peut embraser tout un quartier. À l’entrée des Calanques, un incendie s’approche dangereusement des tours d’habitation. Une habitante, terrorisée à l’idée de perdre son logement, guide les marins-pompiers au plus près du brasier. Face à la pente, au vent et à la proximité immédiate des immeubles, ils n’ont pas droit à l’erreur.