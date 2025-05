Enquête d'action Montauban : guerre des nerfs entre policiers et délinquants

Diffusé le 16/05/2025

Montauban, chef-lieu du Tarn-et-Garonne, ferait partie des 20 communes les plus sûres de France. Un résultat que l’on doit notamment aux 50 policiers municipaux. En 2024, ils ont réalisé plus de 4 000 interventions, aidés par les 150 caméras de vidéosurveillance de la ville. Ces caméras sont un précieux atout dans la lutte contre le trafic de drogue, notamment pour prévenir des guerres que deux bandes rivales se livrent dans la rue, aux yeux de tous. Expéditions punitives, agressions à l’arme blanche, règlements de compte : les cités Beausoleil et Villenouvelle sont sous haute surveillance. En effet, chaque point de deal y rapporterait entre 3 000 et 7 000 euros par jour ! Montauban fait aussi face à une nouvelle filière criminelle très organisée. En été, des centaines de travailleurs sans papiers arrivent dans la ville pour la saison des récoltes de fruits et légumes. Des employés payés une misère, entassés dans des appartements insalubres : une forme de traite d'êtres humains pour les trafiquants et marchands de sommeil. Pour Jérôme, chef de la police municipale, il s’agit de mettre fin à ce phénomène qui apporte aussi son lot de désagréments pour les riverains. Rassemblements sur les places de la ville ou bagarres sur fond de différends liés à la promiscuité des logements. Sur la route, la défiance des jeunes envers l’uniforme se traduit par des refus d’obtempérer. Le week-end, à la sortie des boîtes de nuit, les conducteurs enchaînent les infractions et quand la police les arrête, certains tentent de fuir. C’est sans compter sur Jérémy, 10 ans de service, qui connaît tous les recoins de Montauban. Entre fins de soirée qui dérapent, guerre de territoire entre bandes rivales et travailleurs clandestins, les policiers municipaux de Montauban n’ont pas de répit.