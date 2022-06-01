Enquête d'action Motards de la police : dérapage interdit pour les délinquants ! (2/2)

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Diffusé le 17/04/2026

« Ma mère, elle va me tuer ! » En pleine nuit, au milieu de l’autoroute, un jeune homme finit sa course, encerclé par les policiers après un refus d’obtempérer. Bracelet électronique à la cheville, voiture volée, une douzaine d’équipages lancés à sa poursuite : il aura fallu un motard de la police, Julien, lancé à plus de 240 km/h, pour mettre fin à sa fuite. En France, 2 000 policiers à moto patrouillent jour et nuit pour intercepter les chauffards ou repérer les délinquants. À Versailles, Sofiane tombe sur un conducteur en train de fumer un joint. L’homme, qui sort de prison, voit ses efforts de réinsertion partir en fumée. Contrôlé positif, il va perdre son permis. Tolérance zéro avec les stupéfiants au volant car en France, près de 700 personnes meurent chaque année dans des accidents qui y sont liés. Julien à Paris, Sofiane dans les Yvelines ou encore Florent à Saint-Étienne : ces trois passionnés de moto défendent aussi les couleurs de la police sur les circuits. Au Mans, devant 300 000 spectateurs, ils vont s’attaquer le temps d’un week-end à la plus mythique des courses d’endurance : les 24 Heures Motos. Départ en queue de peloton puis remontada extraordinaire, pluie battante, fatigue : rien ne leur est épargné ! Entrez dans le quotidien survolté des motards de la police.