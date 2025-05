Enquête d'action Motards de la police : missions à très haute vitesse

Diffusé le 07/02/2025

Au cœur de la jungle urbaine, ils surgissent de nulle part. Les motards de la police sont la terreur des délinquants de la route. Course-poursuite avec un chauffard, intervention éclair dans une cité sensible, escorte d'urgence d'une femme enceinte : chaque mission peut basculer en quelques secondes. En ville ou aux portes des cités, ces motards de choc affrontent les nouveaux fléaux de la route. Entre les trottinettes trafiquées filant à 60 km/h, les rodéos urbains et les conducteurs rivés à leur smartphone, le danger est partout. En France, 4 conducteurs sur 5 utilisent leur téléphone au volant, multipliant par 23 le risque d'accident. Dans les embouteillages, ces policiers à moto repèrent en quelques secondes les comportements dangereux. Face à des situations explosives, leur sang-froid fait la différence. Leurs motos surpuissantes leur permettent de se faufiler là où personne n'ose s'aventurer. Entre les barres d'immeubles, les ruelles étroites ou au cœur des points de deal, ces motards intrépides mènent un combat sans merci contre la délinquance. Un ballet millimétré où la moindre erreur peut être fatale. Pendant plusieurs semaines, nos caméras ont suivi ces motards. Entre adrénaline et tension, découvrez le quotidien de ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.