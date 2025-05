Enquête d'action Police de Saint-Denis : missions musclées dans le 93 !

Diffusé le 10/01/2025

À Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, plus de 500 caméras scrutent la ville en permanence. Cette commune du 93 est devenue le deuxième plus gros centre du trafic de drogue en France, juste derrière Marseille. Mortiers d'artifice, trafic de drogue ou rixes : au moindre incident, le centre de supervision donne l’alerte à la centaine de policiers municipaux armés. Parmi eux, le Groupe de Soutien et d’Intervention (GSI) intervient sur des missions risquées. Dans certains quartiers sensibles, les bagarres et les expéditions punitives rythment les nuits des policiers. Pierre, ancien gendarme devenu chef de brigade, se retrouve régulièrement face à des situations explosives : courses-poursuites dans le dédale des immeubles ou interpellations musclées de dealers pris en flagrant délit. Les 200 points de deal de la ville sont particulièrement observés. Régulièrement, les contrôles dérapent et tournent à l’affrontement avec les forces de l’ordre : provocations et insultes fusent. Parmi ces guerriers urbains, Anaïs, 28 ans, unique femme du GSI, impose son autorité dans un univers masculin hostile et ne laisse rien passer. Entre interpellations périlleuses dans les points de deal et traque des trafiquants, immersion choc au cœur de l'action avec les policiers municipaux de Saint-Denis !