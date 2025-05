Enquête d'action Pompiers belges : un quotidien sous haute tension

Diffusé le 01/11/2024

Les autoroutes et les voies rapides belges font partie des axes les plus dangereux d’Europe. À Mons, à une dizaine de kilomètres de la frontière française, 120 pompiers belges sont sur la brèche 24h/24. Ils veillent sur la sécurité des 100 000 habitants. Ces professionnels du sauvetage sont appelés en urgence pour désincarcérer des victimes bloquées dans leurs véhicules. Des missions périlleuses où chaque seconde compte pour sauver une conductrice prisonnière de son véhicule menaçant de basculer. Des accidents spectaculaires ne leur laissent aucun répit. Un bus scolaire a percuté une camionnette. En seulement quelques minutes, il faut prendre en charge des dizaines d’adolescents, passagers du bus, blessés et choqués. Les pompiers sont aussi en première ligne face aux incendies. Des feux parfois incontrôlables comme cette maison qui s’est embrasée et menace les habitations voisines. Un autre élément leur complique la tâche : les voisins auraient aperçu un individu dans le logement, est-ce un habitant piégé par les flammes ?