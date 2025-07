Enquête d'action Pompiers d'Arles : au secours des victimes de la route

Arles, au cœur de la Provence, une ville connue mondialement pour ses arènes, ses férias mais aussi son parc national de la Camargue. Vous ne le savez peut-être pas mais c'est la plus grande commune de France. Elle s'étend sur plus de 800 km² soit environ 7 fois la taille de Paris. Une ville tentaculaire où les réseaux routiers sont nombreux dont deux axes principaux très meurtriers. Accidents de la route en tout genre, c'est le quotidien des 170 pompiers de la caserne d'Arles. Dépêchés sur place, ils prodiguent les premiers soins aux victimes en urgence vitale et doivent parfois procéder à des désincarcérations d'automobilistes prisonniers de leurs véhicules. Olivier, sapeur-pompier depuis l'âge de 13 ans, devra intervenir sur un accident de la route spectaculaire. La prise en charge de cette collision brutale donnera du fil à retordre à ce pompier aguerri dans l'extraction de victimes. Les pompiers d'Arles, ce sont des hommes surentraînés dans l'exercice de désincarcération. Ils participeront notamment au Championnat de France de secours routier pour lequel ils s'exercent quotidiennement sur des carcasses de voitures. Leurs efforts vont-ils payer ? Et leur permettre de décrocher la première place ? Enquête d'action a suivi pendant plusieurs mois les soldats du feu de la caserne arlésienne qui se relaient 24/24 pour porter secours à la population. Arles, c'est aussi une cité touchée par de violents incendies. Dès les beaux jours, sécheresse et fortes chaleurs favorisent les départs de feux de broussailles. Des brasiers qui menacent des habitations et parfois des villages entiers. Immersion auprès des pompiers de la caserne d'Arles pendant la période la plus chaude de l'année !