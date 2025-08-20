Enquête d'action Pompiers de Bourgogne : en alerte sur la route de la mort

On la surnomme la route de la mort. La RCEA, Route Centre Europe Atlantique, traverse la France d'est en ouest sur des centaines de kilomètres. Mais c'est en Saône-et-Loire qu'elle présente beaucoup de risques. À Paray-Le-Monial, petite ville de 10 000 habitants, cette grande nationale se sépare en deux. On assiste à de multiples accidents chaque année. Mais la RCEA n'est pas le seul danger dans la zone. C'est sur les routes secondaires que l'on se tue le plus. En Saône-et-Loire, de nombreuses routes départementales de campagne sont sinueuses. Résultat en 2018, l'année s'est révélée catastrophique avec 48 morts et 600 blessés dont 250 cas graves. Dans ce département, les accidents de la route sont la première cause de mortalité violente. Dans 75 % des accidents mortels, l'alcool, les stupéfiants, la vitesse sont en cause mais aussi l'inattention et l'endormissement. Sur ce secteur, l'une des casernes qui est en première ligne pour secourir les victimes de la route, c'est celle de Paray-Le-Monial. Cette caserne compte une quarantaine de pompiers qui se relaient pour sauver des vies et intervenir sur toutes sortes d'urgences. Incendies de maisons, de magasins ou de champs, crises cardiaques, accidents domestiques… ces pompiers sont attendus par tous les habitants en détresse qui vivent loin des grandes villes. En tout, les unités de Paray-Le-Monial veillent sur 10 petites communes en campagne et offrent leur renfort aux autres casernes de la zone. Pompiers de campagne et de la route : enquête sur ces missions d'urgence en Saône-et-Loire.