Enquête d'action Pompiers des Pyrénées : dans l'urgence des accidents du quotidien

Entre mer et montagne, le département des Pyrénées-Orientales offre une grande diversité de paysages. Un panorama montagneux souvent synonyme d’accidents de la route. Pour les secours, les interventions s’enchaînent. En 2020, les pompiers des 43 casernes que comptent les Pyrénées-Orientales sont sortis près de 2 000 fois pour venir en aide aux victimes de carambolages. Comme ce jour où une grave collision entre un motard et une voiture mobilisera les hommes de la caserne de Perpignan-Sud pendant plusieurs heures. Il leur faudra agir vite pour sortir la conductrice prise au piège dans son véhicule mais aussi maintenir en vie le motard, en détresse vitale. Mais dans 75 % des cas, ce sont les secours aux personnes qui mobilisent les secouristes. Jasmin, papa et pompier de la caserne de Fort-Romeu, interviendra sur un accident domestique inquiétant dont il se souviendra longtemps. Un adolescent qui a dévalé les escaliers sera retrouvé sans connaissance. Une intervention sous haute tension lors de laquelle Jasmin devra prendre en charge le mineur dans un état grave, et réconforter ses parents désemparés. De Perpignan à la frontière espagnole, nous avons suivi pendant plusieurs mois les casernes de Perpignan-Sud et Fort-Romeu en première ligne.