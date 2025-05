Enquête d'action Protection et répression : la police au secours des jeunes Mulhousiens

Mulhouse, ville paisible ? Derrière les apparences, la délinquance augmente. En 2023, les coups et blessures volontaires explosent (+11%), les vols violents sans arme s'envolent (+36%). Au cœur de cette tempête, la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) affronte un quotidien sous haute tension. Trafic de drogue, violences intrafamiliales, rixes en pleine rue : les interventions s'enchaînent non-stop ! Un phénomène inquiète de plus en plus les autorités : la multiplication des agressions sexuelles visant les mineurs dans les lieux publics. Aux abords des collèges, dans les tramways, Anisse et Benoît traquent sans relâche ces prédateurs qui s'en prennent aux plus vulnérables. La nuit, la violence se déchaine, surtout chez les mineurs. Soudain, un appel radio glaçant : une vingtaine de jeunes cagoulés s'affrontent sauvagement. La BST fonce dans le chaos pour protéger les innocents pris au piège. Les policiers se retrouvent au cœur de drames intimes, comme ce jeune homme menaçant sa propre mère. Une situation explosive où la BST doit à la fois secourir, épauler cette mère de famille sous le choc et faire comprendre la gravité de son geste au jeune homme. Quand la situation dégénère, la BST est en première ligne pour faire revenir l’ordre !