Enquête d'action Réveillon à haut risque : les pompiers de Toulouse en alerte !

Lire la vidéo

Diffusé le 03/01/2025

Le compte à rebours a commencé. Toulouse se prépare au passage à la nouvelle année, synonyme de fêtes et surtout d’excès en tout genre. Les soldats du feu sont sur le qui-vive. Une période critique où les interventions explosent de 15 %, transformant le quotidien en course contre la montre. Alcool, malaises, incendies : pour les pompiers de Toulouse, ces 10 jours de fêtes sont loin d’être de tout repos ! Les fêtards sont de sortie et certains prennent le volant… Les pompiers sont appelés sur un violent accident de la route : un automobiliste alcoolisé vient de pulvériser un abribus avec à bord des amis. Noël, c’est aussi l’occasion idéale pour décorer sa maison : guirlandes, bougies… Mais la féerie peut virer au cauchemar ! Une simple batterie défectueuse peut ravager une habitation et ruiner les fêtes d’une famille qui se retrouve sans rien. Entre deux interventions, la caserne devient leur foyer. Loin de leurs proches pendant les fêtes, ces pompiers partagent des moments de fraternité essentiels pour tenir le coup. Plongée dans le quotidien de ces héros !