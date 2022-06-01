Enquête d'action Urgence en Normandie : pompiers et SAMU en ordre de bataille (1/2)

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Un détenu vient de poignarder deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe. Les sapeurs-pompiers de l’Orne sont dépêchés sur place, tout comme les urgentistes du SMUR. Tous vont se battre pour ces deux vies qui ne tiennent plus qu'à un fil. Une voiture encastrée dans un poteau électrique, un homme tombé d'un toit, une chute de cheval : en Normandie, « Enquête d’action » a suivi ces professionnels qui veillent jour et nuit sur des centaines de milliers d'habitants. Infirmière aux urgences d'Alençon, Jessica a appris à garder son calme quand tout s'emballe. Ce matin-là, une femme est admise, touchée par un tir de carabine dans le ventre. Peut-être une tentative d'homicide. Tandis qu'un gendarme relève les premiers indices, l'équipe médicale, elle, est lancée dans une course contre la montre pour la sauver. Bertrand, médecin urgentiste à Évreux, dans l'Eure, est envoyé sur la N13, une route réputée dangereuse avec ses interminables lignes droites. Un van vient de percuter de plein fouet une petite citadine. Les pompiers doivent démonter la carcasse tôle après tôle pour libérer la conductrice prisonnière de l'habitacle. Pour aider la blessée à supporter la douleur, Sylvie, infirmière, tente une méthode aussi inattendue qu'audacieuse : l'hypnose.