Enquête d'action Valence, plaque tournante du crime : la BAC mène la guerre ! (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 14/11/2025

Valence, au cœur de la Drôme, s'est transformée en terrain de jeu des narcotrafiquants ! Coincée entre Marseille, Lyon et Grenoble, la ville est le carrefour idéal : drogues, armes, argent sale… tout circule ! Face à cette montée en puissance, une unité se bat pour reprendre la main : la BAC, la Brigade anticriminalité. En 2024, plus d'une tonne de résine de cannabis et 9 kg de cocaïne saisis. Le double en un an ! Ajoutez à ça 25 kg d'héroïne. Des résultats impressionnants, rendus possibles par les "opérations place nette" : la BAC s’associe à d’autres unités pour démanteler les points de deal. Lors d'un coup de filet, les policiers tombent nez à nez avec un jeune trafiquant bien connu. La tension grimpe, l'intervention vire à la course-poursuite ! La drogue s'infiltre partout, même derrière les barreaux ! Elle arrive le plus souvent par colis, envoyés par-dessus les murs d’enceinte. Au centre pénitentiaire, alerte au mirador : un "projeteur" est repéré. Dans son sac ? Une cagoule et un couteau. L'homme pensait passer inaperçu… Le business de la drogue engendre parfois des règlements de compte sanglants entre gangs rivaux. Entre 2023 et 2024, dix morts à Valence dans des affaires liées au trafic de stupéfiants. En pleine nuit, la BAC débarque sur une rixe explosive : une quinzaine d'individus armés de machettes prêts à en découdre. Intervention à haut risque ! Courses-poursuites, opérations coups de poing, face-à-face avec les trafiquants : une guerre sans relâche dans une ville qui refuse de céder aux narcos !