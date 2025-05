Enquête d'action Violence et exhibitionnisme à Toulouse : policiers contre tous les trafics !

Diffusé le 31/01/2025

À Toulouse, ils sont en première ligne face à la délinquance dans les métros, les trains et les bus. Les 23 agents de la Brigade de Sécurisation des Transports en Commun (BSTC) mènent une guerre sans merci contre les fauteurs de troubles. Dans le métro toulousain, les incidents se multiplient : agressions verbales, trafic de stupéfiants et même exhibitions sexuelles... 24 heures sur 24, ils veillent sur les usagers face à des individus de plus en plus agressifs. Entre tensions lors des sorties de match et agressions, les policiers doivent faire preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Sur la route et sous terre, les interventions s'enchaînent : 24 grammes de cocaïne saisie dans un TER, interpellation d'un exhibitionniste multirécidiviste, arrestation de racketteurs... En 2023, plus de 700 personnes ont été interpellées par cette unité d'élite. Une immersion avec des policiers tout-terrain dans leur lutte contre une délinquance qui s’introduit au cœur du quotidien des Toulousains.