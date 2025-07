Enquête d'action Violences à Nantes : le grand défi des policiers et des habitants

Lire la vidéo

Souvent considérée comme la ville la plus attractive de France, Nantes est aujourd’hui en proie à une criminalité sans précédent. Depuis quelques années, l’explosion de la délinquance change le visage du chef-lieu de la Loire-Atlantique. Violences, atteintes aux biens, trafic de stupéfiants, et même fusillades sont devenus le quotidien des habitants. Entre 2021 et 2022, les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes ont progressé de 12 %. Et ces agressions ne sont pas le propre des quartiers en périphérie : le cœur de la ville est le théâtre de règlements de compte, de rixes, parfois pour simplement voler des passants. François, capitaine de Police-Secours, sillonne la ville la nuit pour mettre fin à des situations souvent musclées, à l’image de ce différend familial : un père de famille alcoolisé essaye de rentrer de force chez ses filles, pour en découdre avec leurs amis. Une bagarre bruyante qui a dérangé les voisins. Sur place, le conflit dégénère entre les familles, de part et d’autre de la rue. David est major de la BAC jour. Sa principale mission : mettre à mal le trafic de drogue qui sévit aussi bien en centre-ville que dans les cités alentours. Lors d’une patrouille en banlieue, il va discuter de longues minutes avec des acheteurs, venus chercher du stupéfiant. Un dialogue qui lui est très utile pour comprendre comment fonctionne le point de deal. La nuit, outre le trafic de stupéfiants, les policiers surveillent les dérapages des nombreux Nantais fréquentant les bars et boîtes de nuit de la ville, mais aussi ceux qui cherchent à les détrousser. Cette nuit-là, une femme a disparu à la sortie d’une discothèque. Ses sœurs n’arrivent pas à la joindre. Pour le Capitaine François, chaque minute compte, d’autant que l’ambiance est électrique dans le groupe d’amis.