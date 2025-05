Enquête d'action Voleurs, dealers, chauffards : danger sur les routes de l’Oise !

Lire la vidéo

Diffusé le 22/11/2024

Avec plus de 800 000 habitants, le département de l’Oise connaît une hausse de la criminalité depuis 2018. Entre 2022 et 2023, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires a augmenté de 14% ! Pour tenter d’inverser la tendance, les gendarmes du département sont sur tous les fronts. Nous suivrons les interventions parfois musclées du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Chantilly. L’Oise est un territoire particulièrement touché par les vols de voiture. Hervé et son équipe vont interpeler deux membres d’un trafic de voitures volées. Malgré l’adrénaline, ils feront preuve de discrétion pour mettre la main sur les délinquants dès leur réveil. À Senlis, les gendarmes du Peloton Autoroute (PA) traquent sans relâche les chauffards qui confondent souvent autoroute et circuit automobile. Des pointes de vitesse qui peuvent atteindre les 200 km/h. Les gendarmes du PA surveillent de près l’autoroute A1 : une voie d’accès directe pour le trafic de stupéfiant. La consommation de drogue se banalise dangereusement auprès des automobilistes. Pour combattre ce fléau, les gendarmes multiplient les contrôles. Deux fois par semaine, une opération barrages anti-stup est menée avec les brigades du Groupe d’Investigation Cynophile. Accompagnés par cinq chiens, leur flair redoutable enchaine les fouilles dans les voitures des particuliers mais aussi les bus qui transitent de part et d’autre des frontières. En 2021, grâce à ces opérations, les Gendarmes de l’Oise ont saisi plus de 70kg de drogue sur les routes.