Enquête exclusive Corée du Sud : la réussite à tout prix

Diffusé le 11/12/2016

Rythme de travail effréné, dévouement total à l'entreprise, pression scolaire maximum : les Coréens du Sud s'imposent une cadence infernale. Pour tous, un seul objectif : être performant et compétitif. Et qu'importent les sacrifices que cela exige… Grâce à cette mentalité et à des efforts démesurés, la Corée du Sud est devenue l'une des économies les plus puissantes du monde, alors que le pays était l'un des plus pauvres il y a moins de 50 ans. Les piliers de cette incroyable réussite : les nouvelles technologies et l'innovation. Et des marques comme Samsung, LG, Kia ou Hyundai. Ce pays est aujourd'hui le plus connecté de la planète. Il s'est même transformé en laboratoire du futur. Dans les écoles, les tablettes ont remplacé les livres, les robots s'occupent des enfants, on clone les animaux domestiques et les champions de jeux-vidéos sont vénérés comme des dieux. Les multinationales, elles, construisent des villes entières pour leurs employés, comme Posco, le géant coréen de l'acier. Logements, écoles, loisirs : Posco s'occupe de tout, contre une organisation militaire et 50 heures de travail hebdomadaire pour ses employés. À Seoul, la capitale, même le physique est un critère de réussite : les femmes se font refaire le visage et les hommes s'injectent du botox dans leurs cordes vocales pour rendre leur voix plus virile et plus autoritaire. Mais aujourd'hui, ce modèle semble avoir atteint ses limites. Si les indicateurs économiques sont toujours en forme, les Coréens viennent de découvrir le chômage. Alors pour rester dans la course, c'est la surenchère. Les élèves suivent jusqu'à 17 heures de cours par jour, prolongeant leur journée au lycée par des leçons particulières dans des académies privées avant de poursuivre avec leurs devoirs jusqu'à minuit. Un rythme inhumain que certains parents imposent à leurs enfants, âgés parfois de moins de 10 ans. La Corée du Sud détient enfin un triste record, celui du nombre de suicides : près de 40 personnes s'y donnent la mort chaque jour. Les exclus du modèle coréen sont nombreux, notamment les seniors, car ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé pendant leur vie active vivent dans des bidonvilles, avec à peine de quoi se nourrir.