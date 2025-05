Enquête exclusive Alerte rouge en mer de Chine

Lire la vidéo

Diffusé le 09/03/2025

La Mer de Chine méridionale est devenue l’un des points chauds de la planète. Riche en hydrocarbures et en poissons, un tiers du commerce maritime mondial y transite. Mais aujourd’hui, Pékin a décidé de s’en approprier la quasi-totalité au mépris de toutes les règles internationales. Son but : s’emparer des ressources mais aussi contrôler militairement toute la région. Aux Philippines, les affrontements se multiplient : pêcheurs et garde-côtes philippins tentent de s’opposer à la flotte chinoise qui grignote sa zone maritime. Car la Chine s’approprie des îles qu’elle transforme en bases militaires et tente d’étendre chaque jour un peu plus son territoire. Une situation de plus en plus explosive ! À Taiwan, la menace d’une invasion militaire n’a jamais été aussi forte. L’armée est en état d’alerte permanent et la population s’entraine à se protéger en cas d’attaque aérienne. Alors qu’au même moment, la Chine, fière de ses conquêtes, organise des croisières patriotiques sur les îlots conquis pour exalter le sentiment nationaliste de la population. Aux États-Unis, Pékin est désormais considérée comme « l’ennemi numéro un » et la mer de Chine comme le principal théâtre de ce bras-de-fer entre la première et la deuxième superpuissance du globe. Mais le président chinois Xi Jinping s’est donné le moyen de ses ambitions. En dix ans, il a multiplié le budget de l’armée chinoise par deux et sa marine de guerre est aujourd’hui la plus importante du monde, devant celle des États-Unis ! Des récifs coraliens des Spratleys aux bunkers de Taipei, des villages de pêcheurs philippins aux croisières nationalistes d’Hainan, immersion spectaculaire au cœur de la nouvelle poudrière de l’Asie.