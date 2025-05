Enquête exclusive Allemagne : la chute du pays modèle ?

Lire la vidéo

Diffusé le 24/11/2024

Moteur de l’économie européenne depuis deux décennies, l’Allemagne est désormais en crise. Le réveil est brutal pour la troisième puissance économique mondiale. Le bon élève de l’Europe voit ses exportations ralentir, ses prix augmenter et sa population s’inquiéter de son déclassement. Alors que le pays s’enlise dans la récession, une partie de sa classe moyenne a basculé dans la pauvreté. Ce contexte contribue à l’inexorable progression de l’AfD. Le parti allemand d’extrême droite enchaîne les succès électoraux avec un discours violemment anti-immigration qui, jusque-là, était cantonné aux groupuscules néo-nazis. Les militants d'extrême droite parmi les plus radicaux osent désormais s’afficher au grand jour, notamment dans la petite ville de Kloster Vessra, en ex-Allemagne de l’Est. Leur QG est un restaurant bien connu du centre-ville : la clientèle néo-nazie y commande sans complexe des bières célébrant le « Reich » et s’y fournit en tee-shirts et mugs glorifiant le passé nazi du pays. L’Allemagne, qui se croyait à l’abri des dérives radicales, y est aujourd’hui violemment confrontée. La spirale des difficultés économiques semble s’aggraver chaque jour. Le secteur automobile et sa myriade de sous-traitants sont au cœur d’une crise sans précédent. Les fameuses voitures allemandes sont concurrencées par des véhicules électriques chinois. En trois ans, les marques asiatiques ont grignoté 6 % du marché outre-Rhin. Résultat, de nombreuses entreprises du secteur sont contraintes de licencier. Volkswagen, premier constructeur européen, vient même d’annoncer la fermeture de trois de ses dix usines allemandes. Une première depuis sa création en 1937. Sur le plan énergétique, le pays, longtemps leader d’une Europe plus verte, est aujourd’hui son plus gros pollueur. L’Allemagne avait tout misé sur le gaz russe, garant d’une énergie à bas prix. Mais aujourd’hui, à Lubmin, dans le nord du pays, le terminal du gazoduc Nordstream 2 n’est plus qu’un souvenir. Et avec la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie explose. La transition énergétique allemande, tant vantée, se grippe. Le pays, qui a fermé ses centrales nucléaires, maximise l’exploitation de ses gisements de charbon, particulièrement polluant. De gigantesques mines à ciel ouvert comme celle de Garzweiler, en Rhénanie du Nord, dévorent des villages entiers pour s'étendre. Le modèle allemand est-il à bout de souffle ?