Enquête exclusive Arnaques à domicile : enquête sur ces nouveaux délinquants qui frappent à votre porte

Lire la vidéo

Diffusé le 08/10/2023

En 2022, le nombre d’arnaques à domicile a explosé. Huit millions de Français ont été dépouillés chez eux. C’est deux fois plus qu’il y a dix ans. Pour tromper la vigilance de leurs victimes, les escrocs redoublent d’imagination. Et surtout, ils ne craignent plus la justice : neuf fois sur dix, les auteurs d’arnaques à domicile sont des récidivistes. Rien ne semble pouvoir les arrêter. La grande arnaque du moment, c’est le vol par fausse qualité. Les escrocs prétendent exercer une profession rassurante pour tromper leurs victimes et s’introduire chez elles. Comme cet homme déguisé en postier qui a dérobé les cartes bancaires d'une dizaine de personnes âgées à Annecy (Haute-Savoie). Un mode opératoire inédit qui donne du fil à retordre aux enquêteurs de police. D’autres escrocs agissent à visage découvert pour voler leurs anciens clients. C’est l’histoire de ce vendeur de matelas de la région toulousaine, accusé d’avoir arnaqué des dizaines de personnes à qui il avait vendu de la literie. Il les a recontactées pour leur faire miroiter des remises imaginaires et mieux les détrousser. Jugé devant le tribunal correctionnel, il écopera d’une peine clémente et n’exprimera aucun regret. Dans l’univers de l’arnaque, il y a aussi ceux qui jouent avec la solitude affective de leurs victimes. Vous allez découvrir un Dom Juan atypique, faux prince charmant, qui séduit ses proies, leur faisant croire au grand amour, avant de leur « emprunter » des milliers d’euros et de disparaître à jamais. Un « serial arnaqueur » qui se vante d’avoir fait de nombreuses victimes. Elles seraient une centaine. Qui dit arnaque à domicile dit aussi dépanneurs véreux. Aujourd’hui un dépannage à domicile sur deux serait frauduleux. Derrière ces serruriers ou plombiers peu scrupuleux qui viennent détruire votre serrure ou votre robinet pour 2 000 euros, se cache une mystérieuse nébuleuse. En fait, une industrie de l’arnaque à grande échelle. Les sites internet destinés à appâter les clients sont édités et gérés depuis l’étranger. Nos équipes ont remonté la filière jusqu’en Israël. Faux postiers, faux prince charmant, faux dépanneurs, mais vrais escrocs, enquête sur ces nouveaux délinquants qui frappent à votre porte.