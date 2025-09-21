Enquête exclusive BAC du 93, la guerre aux narcotrafiquants est déclarée

Diffusé le 21/09/2025

Le procureur de Bobigny dresse un constat alarmant : en Seine-Saint-Denis en 2024, le nombre d’homicides liés au narcotrafic a triplé, 15 morts, et les tentatives d'homicides, 73, sur fond de stupéfiants ont explosé. La guerre de territoire sans merci que se livrent les narcotrafiquants fait de la Seine-Saint-Denis l'un des départements les plus criminogènes de France. Pour préserver leurs points de deal, qui peuvent rapporter jusqu'à 50 000 euros par jour, les dealers ne reculent devant aucune exaction. Les sommes en jeu sont colossales : le trafic génère 600 millions d'euros chaque année dans le département. Cannabis mais aussi cocaïne, héroïne ou crack sont vendus à ciel ouvert, dans les 183 points de deal « recensés » par les forces de l’ordre. Les méthodes des trafiquants évoluent en permanence. Vente sur les réseaux sociaux appelée Uber Shit, dealers mineurs et même programmes de fidélisation des clients grâce à des jeux à gratter… Les forces de l'ordre font face à des délinquants de plus en plus organisés et de plus en plus violents. Pour lutter contre ce fléau et protéger les 1,6 millions d'habitants de la Seine-Saint-Denis, 3 400 policiers sont déployés dans le département, dont 76 à la BAC 93, la plus importante et plus ancienne brigade anticriminalité de France. Aujourd'hui les hommes et les femmes de la BAC 93 ne sont plus de "simples" policiers de terrain. Parallèlement aux flagrants délits, ils mènent leurs propres enquêtes. En 2024, leur acharnement a payé : ils ont interpellé 1 300 personnes, saisi plus de 400 kg de drogue et cassé plusieurs dizaines de points de deal. Des résultats à la mesure de l’intensification du trafic. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de suivre pendant plusieurs mois les opérations coups de poing et les enquêtes de ces policiers d’élite. Plongée au cœur de la lutte contre le trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis.