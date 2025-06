Enquête exclusive Cachemire : la guerre sur le toit du monde

C’est la guerre la plus haute du monde. À 4 000 mètres d’altitude, au pied de la chaîne de l’Himalaya, l’Inde et le Pakistan se disputent le Cachemire, un bout de terre stratégique coupé en deux. D’un côté l’Azad Kashmir, contrôlé par le Pakistan, de l’autre le Jammu-et-Cachemire, contrôlé par l’Inde. Un conflit qui dure depuis 1947, juste après l’indépendance, entre les frères ennemis hindous et musulmans. Plus de soixante-dix ans de guerre et régulièrement de nouvelles flambées de violences. Pour comprendre les enjeux de cette guerre qui a déjà fait des centaines de milliers de morts et de déplacés, les équipes d’Enquête Exclusive se sont rendues au Cachemire. D’abord, côté indien à Srinagar, la capitale historique, interdite aux journalistes, où chaque semaine les manifestants (à majorité musulmane) s’opposent violemment aux forces armées indiennes. Puis, côté pakistanais, sur le long de la frontière, la fameuse « line of control » qui sépare les deux pays : 500 kilomètres d’un double rang de barbelés hauts de quatre mètres, avec champ de mines anti-personnel au beau milieu. De part et d’autre de la ligne de séparation, les deux armées se provoquent et s’affrontent ouvertement, n’hésitant pas à ouvrir le feu. Les populations locales et les habitants des villages aux alentours vivent l’enfer. Entre armées nationales, groupes séparatistes indiens, groupes de moudjahidines et terroristes pakistanais, un document rare sur un pays magnifique, situé sur les contreforts majestueux de l’Himalaya, devenu pourtant l’un des endroits les plus instables et les plus dangereux de la planète.