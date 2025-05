Enquête exclusive Camping-cars aux USA : la ruée vers le désert

Lire la vidéo

Diffusé le 09/07/2023

C’est le plus grand rassemblement au monde de camping-cars. Chaque année, Quartzsite, une petite ville d’Arizona, située au cœur du désert à 350 kilomètres de Las Vegas, accueille près d’un million de camping-caristes. Riches, pauvres, ou appartenant à la classe moyenne, ces Américains passionnés par la vie nomade se retrouvent sur plusieurs dizaines d’hectares dans un décor typique de l’ouest américain. Certains arrivent à bord de petits vans, simplement aménagés. D’autres conduisent des motor-homes de luxe à plusieurs millions de dollars, avec sol en marbre, chambre de maître et lit « king-size », chambres d’amis, salles de bains avec douche à l’italienne, toilettes chauffantes, cuisine équipée, climatisation... Le phénomène des camping-cars est en pleine expansion aux États-Unis : plus de douze millions d’Américains en possèdent un aujourd’hui. Rien qu’en 2020, l’année du début du Covid, les commandes ont grimpé de 53%. Pour beaucoup, comme la famille Huffaker, c’est un choix de vie : depuis cinq ans, cet ancien informaticien et sa femme vivent sur les routes. Ils sont ce que l’on appelle des « snowbirds », des « oiseaux migrateurs ». Pour d’autres, c’est une nécessité : quand leur food-truck a fait faillite, Jackie et Richard se sont retrouvés à la rue. Depuis, ils vivent dans leur monospace. Et aux États-Unis, le business n’est jamais bien loin. Pour Curt, propriétaire de onze concessions automobiles à l’ouest du pays, ce rassemblement est une occasion en or. En neuf jours, il espère vendre deux-cent-cinquante véhicules, un quart de son chiffre d’affaires de l’année. Les reporters d’Enquête exclusive vous dévoilent les coulisses de ce rassemblement unique au monde.