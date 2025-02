Enquête exclusive Cap-Vert : menace sur l’archipel

Diffusé le 16/02/2025

Le Cap-Vert : son seul nom fait rêver. Situé à 500 kilomètres à l’ouest du Sénégal, avec ses plages interminables, ses montagnes majestueuses et ses villages aux maisons multicolores, c’est l’une des nouvelles destinations favorites des instagrammeurs voyages. Dix petites îles au carrefour de trois continents : l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Cette ancienne colonie portugaise, indépendante depuis 1975, est un eldorado que les investisseurs et les touristes s’arrachent. L’industrie touristique est devenue la principale source de revenus du pays. Elle représente 25 % du PIB. Grace à cette manne, le Cap-Vert est aujourd’hui le pays le plus riche d’Afrique de l’Ouest. L’archipel accueille 900 000 visiteurs par an en moyenne et en espère trois fois plus dans cinq ans. Mais le rêve vécu par des milliers de touristes, n'est qu’un mirage. La plupart des vacanciers choisissent une formule all-inclusive dans les hôtels tout confort aux gigantesques piscines. Une incongruité au regard de la rareté de l’eau dans ce pays. Il n’a plu que quelques jours ces sept dernières années sur l’archipel. La sécheresse ravage le pays, de nombreux habitants n’ont même plus accès à l’eau courante. Les Cap-verdiens dénoncent une industrie touristique dont ils ne maîtrisent pas la croissance et qui fait courir un grave péril environnemental à leur territoire. La manne touristique leur rapporte peu : 35 % de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Aujourd’hui aux avant-postes du réchauffement climatique, le petit paradis du Cap-Vert vacille. Ses îles à la biodiversité unique au monde sont menacées comme elles ne l’ont encore jamais été.