Enquête exclusive Capri, Positano, Ravello : enquête sur la côte amalfitaine

Diffusé le 27/08/2023

Au sud de Naples, c’est l’une des plus belles côtes d’Italie. Avec ses falaises abruptes et ses villages perchés comme des nids d’aigle, la côte amalfitaine est l’emblème de la dolce vita. Une destination ultra-glamour lancée dans les années 50 par Greta Garbo, John Steinbeck, Claudia Cardinale et Sophia Loren. Depuis, le succès n’a cessé de grandir. Sur les bords de mer, les villages de Positano, Amalfi, Ravello et Conca Dei Marini sont pris d’assaut. Difficile d’y accéder en été par la route étroite, sinueuse et très dangereuse. Les privilégiés s’y rendent par la mer. Leurs repères : le restaurant La Tonnarella, l’adresse la mieux gardée de la côte, où l’on déguste les fameuses pâtes « Jackie Kennedy ». L’ex première dame américaine, une habituée des lieux, en avait fait son plat préféré. Le chic le plus ultime : descendre au Grand Hôtel Tritone dont la vue est l’une des plus spectaculaires de la Méditerranée. Pour se baigner, les clients empruntent un ascenseur creusé dans la roche et un tunnel privé. Désertée en hiver, prise d’assaut en été, l’île de Capri est la destination star de la côte amalfitaine. Quand la nuit tombe et que les hordes de touristes repartent le soir en ferry, il ne reste à Capri que les vacanciers les plus riches qui viennent s’encanailler chez Gianluigi, le patron du night-club le plus select de Capri. Jennifer Lopez, Beyoncé ou encore Mike Tyson font partie des habitués. La recette du succès : une taverne 100 % italienne où l’on chante et danse sur les tables. Si cette foule fait vivre l’île, Costanzo a du mal à la supporter en été. Mais pour lui, pas question de déménager. Fervent religieux, Costanzo est le gardien d’une ravissante petite église perchée sur les hauteurs de Capri. Un échappatoire divin face au chaos touristique. Plus au nord, la ville de Naples. Ici aussi, accéder à un simple bout de sable est réservé à ceux qui en ont les moyens puisque 90 % des plages sont privées. Elles déploient leurs transats et parasols moyennant finances. Un collectif napolitain a décidé de militer et d’employer des méthodes musclées pour les rendre au public. Des embouteillages hauts en couleurs de la mythique route côtière 163 au calme des hôtels de luxe qui surplombent la mer Tyrrhénienne, voyage le temps d’un été au cœur d’une dolce vita en ébullition.