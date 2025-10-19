Enquête exclusive Chili, le territoire de tous les extrêmes

Diffusé le 17/12/2023

C'est une fine bande de terre qui s'étire sur quatre-mille-deux-cents kilomètres, faisant du Chili une exception géographique. Des glaciers de la Patagonie au désert d’Atacama, le pays conjugue toutes les extrêmes : des températures de -50 à +60 degrés, des paysages à couper le souffle, des montagnes de la cordillère des Andes (six-mille mètres d'altitude) jusqu'aux plaines les plus fertiles, réputées pour leurs vins, exportés dans le monde entier. C’est aussi un pays méconnu aux richesses minières colossales, premier producteur mondial de cuivre. Dans le désert d’Atacama se trouve la plus grande mine à ciel ouvert de la planète. Exceptionnellement, nos caméras ont pu y pénétrer jusqu’à mille-six-cents mètres de profondeur. On y extrait aussi du lithium, du manganèse, sans oublier les ressources de la mer et les fermes d’élevage de saumon, parmi les plus productives au monde. Le Chili est l’un des pays les plus prospères d’Amérique latine. Sa capitale, Santiago, en est le reflet avec le plus haut gratte-ciel du continent sud-américain et son quartier d’affaires ultra moderne. À la tête de cette économie, de grands groupes industriels tenus pour la plupart par de vieilles familles chiliennes. Certaines ont fait fortune dans les années 70, grâce à leur proximité avec le régime du général Pinochet, qui a pris le pouvoir il y a cinquante ans et dirigé le pays de façon autoritaire jusqu’en 1990. Parmi ces familles, les Perez Cruz nous ont ouvert leurs portes. Cette famille a le monopole de la distribution du gaz, possède l’un des meilleurs vignobles du pays et incarne une petite élite chilienne qui compte bien défendre ses valeurs traditionnelles. Car le pays traverse aujourd’hui une crise sociale et environnementale qui fracture la société. Pays riche, qui fait rêver ses voisins appauvris d’Amérique Latine comme le Venezuela, la Colombie ou la Bolivie, le Chili subit une crise migratoire d’une ampleur inédite. Les bidonvilles se multiplient. L’insécurité et la criminalité explosent, et crée des tensions inédites dans la société. La classe moyenne, longtemps privilégiée, se retrouve prise en étau entre les extrêmes. Autre préoccupation : les effets du réchauffement climatique, surtout dans un pays au climat si rude, et des pollutions générées par l’industrie minière et textile. Dans certaines régions, il ne pleut plus. Au nord du pays, vous découvrirez le village le plus aride de la planète : Quillagua. Là-bas, les habitants n'ont pas vu de pluie depuis sept ans. Autant dire que chaque goutte d'eau vaut de l'or. Une enquête sur ce territoire de tous les extrêmes.