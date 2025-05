Enquête exclusive Cimenterie Lafarge : la multinationale, Daesh et les espions

02/04/2023

Il y aura un bien un procès « Lafarge » pour financement du terrorisme lors de la guerre en Syrie en 2013 et 2014. Le Parquet national antiterroriste a demandé cette semaine le renvoi devant le tribunal correctionnel de plusieurs cadres et dirigeants du cimentier français. Derrière ce procès à venir, c’est l’une des affaires d’espionnage les plus étonnantes, les plus rocambolesques et surtout les plus inédites de ces dernières années. Lafarge, la multinationale française du ciment, est accusée par la justice d’avoir versé de l’argent aux islamistes de Daesh pour pouvoir poursuivre l’activité de son usine en Syrie à l’époque où l’organisation terroriste contrôlait une partie du pays. Des liens troubles qui lui valent aujourd’hui d’être poursuivie pour « financement d’entreprise terroriste » et « non-respect de sanctions financières internationales ». Après plus d’un an d’enquête, notre enquête révèle que des salariés de Lafarge, transformés en agents secrets, ont aussi fourni aux services de renseignement français des informations ultra-confidentielles et très précieuses sur les terroristes de Daesh et d’Al Nosra, ainsi que sur le régime du président Bachar El-Assad. Des informations qui ont permis, notamment, de déjouer des risques d’attentat en France et de certains projets macabres des djihadistes. Des otages ont même ainsi pu être libérés. Mais le géant mondial du BTP, lui, a tout perdu. Car cette guerre a fait naître des zones grises, où chacun essaie de tirer son épingle du jeu, quitte à fermer les yeux sur des activités illicites et dangereuses. Le Quai d’Orsay et les services secrets français n’ignoraient rien des arrangements de Lafarge avec l’organisation terroriste. Mais la raison d’État était plus forte. Les réalisateurs de ce documentaire ont recueilli des témoignages et des documents exceptionnels. Un partenaire de l’usine, un homme d’affaires syrien, parle à visage découvert, dans ce document, comme de nombreux autres témoins. À l’issue de cette enquête, une question se pose : peut-on à la fois financer le terrorisme et simultanément lutter contre le terrorisme ?