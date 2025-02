Enquête exclusive Fêtes, pétrole, tartans : l’Écosse entre extravagance et tradition !

Diffusé le 15/12/2024

Entre fêtes traditionnelles et rituels sacrés, l’Écosse est le pays des clans, des kilts, des châteaux et des lochs mystérieux. C’est aussi un pays riche grâce à ses réserves de pétrole, ses exportations de whisky et de saumon. L'Écosse est le pays le plus au nord du Royaume-Uni, et elle est restée fidèle à l’Angleterre. La famille royale britannique lui rend bien son attachement : la reine Élisabeth II a choisi de passer ses derniers moments dans son domaine de Balmoral. Et le roi Charles III s’y rend plusieurs fois par an, notamment pour assister aux fameux Highland Games, d’étonnantes compétitions qui sont un peu les Jeux Olympiques de l’Écosse. Des compétitions aux origines guerrières : dans les Highlands, plus de 147 clans écossais se sont affrontés pour leurs terres jusqu’au XVIIIe siècle. En exclusivité, Lord Malcolm Forbes, le chef du clan le plus ancien, nous a ouvert les portes de son château. Avec sa femme, Lady Forbes, ils s’apprêtent à accueillir leurs cousins d’Amérique pour assister aux Highland Games annuels de la famille Forbes. Sur leur gigantesque domaine, ces jeux sont l’occasion de mesurer la puissance des Forbes face aux autres grandes familles du pays : au programme, lancer de tronc d’arbre, lutte de force, whisky et panse de brebis farcie. Dans les îles Shetland, à seize heures de trajet d’Édimbourg, l’Up Helly Aa est l’une des plus importantes fêtes du feu d’Europe, célébrant les Vikings au cœur de l’hiver, pendant la nuit la plus longue de l’année. Une fête traditionnelle et déjantée que préparent durant des mois les habitants de l’archipel. L’occasion pour les familles de l’île, qui vivent pour la plupart de la pêche au homard ou de l’élevage des fameux moutons Shetland, de faire vivre leurs traditions vikings et de festoyer jusqu’au bout de la nuit. À Édimbourg, la capitale, ces fêtes sont surtout un excellent moyen d’attirer les touristes. Le secteur représente 20 % du PIB du pays. Ici, au printemps, les femmes prennent le pouvoir dans la tradition druidique, lors d’une fête qui rassemble près de 15 000 personnes. La May Queen, la Reine de Mai, est la maîtresse de cérémonie. Elle doit s’unir avec le Roi vert, devant un feu purificateur qui éloigne le froid de l’hiver !