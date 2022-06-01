Enquête exclusive Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique

Diffusé le 31/08/2025

À 250 kilomètres de Miami, en Floride, sur la côte atlantique, Daytona Beach. Une station balnéaire de 70 000 habitants et sans doute la ville la plus folle des États-Unis. Ici, tout est plus grand, plus bruyant, plus déjanté. L'événement star : la Daytona 500, la plus célèbre course automobile du pays. Des bolides lancés à près de 300 km/h, dans un vacarme assourdissant. Mais à Daytona, l'autre religion, c'est la moto. Depuis plus de quatre-vingts ans, la ville organise la Bike Week : dix jours pendant lesquels un demi-million de bikers envahissent les rues. La plus grande concentration de motards au monde. Un festival de cuir et de chrome, où les Harley grondent plus fort que des avions de chasse. Et un jackpot pour la ville : 120 millions de dollars de retombées. Dans la plus grande concession Harley-Davidson du monde, c'est la ruée. Objectif : vendre plus de 550 motos, certaines à plus de 100 000 dollars. Pour y parvenir, trente vendeurs surmotivés et des « rally girls », des barmaids en mini-shorts chargées d'attirer les clients. Et pour ceux qui en veulent encore plus, le clou du spectacle : un tournoi de catch féminin dans de la salade de chou. Une tradition qui attire chaque année 15 000 visiteurs depuis bientôt trente ans. Daytona accueille également la plus prestigieuse compétition de cheerleading universitaire des États-Unis. Un mélange explosif de danse et de gym acrobatique où les concurrents enchaînent les figures les plus folles. 470 équipes, 8 000 athlètes et des milliers de fans en délire. Parmi les participants, Rylee, 20 ans, revient après deux ans d'arrêt et une rupture des ligaments croisés. Face à elle, les géants texans, Navarro et TVCC, stars d'une série à succès et rivaux jurés ! Et comme si Daytona n'était pas déjà assez incroyable, elle abrite aussi le plus grand airpark du monde : Spruce Creek. Les 5 000 habitants de ce village-aérodrome ne se déplacent pas en voiture mais en avion ! Avec 75 décollages par jour, c’est un trafic aérien comparable à celui de l'aéroport Paris-Beauvais. Bienvenue à Daytona Beach, la capitale de la démesure.