Enquête exclusive Enquête dans le monde secret des Amish

Diffusé le 10/04/2022

Depuis plus de trois siècles, ils résistent à la modernité. Avant tout le monde, les Amish ont lutté contre la course au progrès, la société de consommation et l’agriculture intensive. Leur vie n’a pas évolué depuis la fondation du mouvement en 1693 : carrioles à cheval, habits traditionnels et une langue qu’ils sont les seuls à parler. C’est aujourd’hui l’une des communautés les plus fascinantes et les plus secrètes des États-Unis. Ils sont 350 000 et vivent majoritairement aux États-Unis, principalement en Pennsylvanie, dans l’Ohio et l’Indiana. Leurs communautés sont très fermées, limitant au maximum les contacts avec le monde extérieur. Exceptionnellement, nous avons pu les approcher et nous allons vous faire découvrir leur univers. Originaires de Suisse, d’Allemagne et d’Alsace, les Amish sont arrivés sur le sol américain au XVIIe siècle, fuyant les persécutions religieuses en Europe. Chrétiens très conservateurs, ils obéissent aux règles strictes de leur église qui prône une vie simple et austère. Pas de voiture ni d’électricité, pas de télévision ni de radio ou de téléphone. Rien qui pourrait les détourner de leurs croyances. Rien qui pourrait les soumettre aux tentations de notre société et de ses artifices. Les Amish maintiennent ainsi leur culture depuis qu’ils existent, se repliant sur eux-mêmes et vivant en quasi-autarcie, au rythme de la nature et des saisons. Les Amish fuient les caméras, mais exceptionnellement certains nous ont ouvert leurs portes : des familles conservatrices du Vieil Ordre (issu de l’anabaptisme, une branche protestante du christianisme) à celles des Schwartzentruber, la branche la plus rigoriste du mouvement. En plein cœur des États-Unis, comment les Amish parviennent-ils chaque jour à résister à l’influence du monde moderne, à son mode de vie ultra développé et son industrialisation galopante ? Ce documentaire propose une immersion au cœur de l’une des communautés les plus fermées de notre époque.