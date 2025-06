Enquête exclusive Fêtes et foires en Belgique : populaires et déjantées !

Diffusé le 19/05/2024

Dès que les beaux jours reviennent, une fièvre festive s'empare de nos voisins belges. Les fêtes populaires rassemblent des centaines de milliers de Belges chaque année. Carnavals, Ducasses, foires agricoles : il y a tous les week-ends une occasion de se rassembler autour de banquets XXL et de fêtes déjantées. En Wallonie, dans la cité médiévale de Mons, la « Ducasse » est une institution. Pendant cinq jours, les rues sont envahies par des dizaines de milliers de personnes pour célébrer une tradition, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui remonte au Moyen Âge. Sur la Grand-Place, des habitants rejouent le combat mythique entre Saint-Georges et le dragon pour sauver la cité, dans une ambiance survoltée ! À Libramont, au cœur des Ardennes, 200 000 personnes se pressent chaque année à la plus grande foire agricole d’Europe. Au programme : tracteurs géants, spécialités locales et banquet XXL ! Michel Boreux est restaurateur, c’est un des piliers de la foire. Il a investi des sommes folles pour régaler le plus de visiteurs possibles, avec au menu des viandes belges grillées au barbecue, et bien sûr des frites ! Sur le littoral, changement d’ambiance. À Knokke-le-Zoute, la station balnéaire la plus huppée du pays, c’est le rendez-vous de la haute-société belge. Posséder une villa ici est un privilège qui se négocie entre deux et cinq millions d’euros. Défilés de mode, show gastronomiques hors-norme, dans une ambiance chic et décontractée, les grandes fortunes du pays dépensent sans compter. Au « Flander’s finest », le menu concocté par douze chefs étoilés s’affiche à 700 euros.