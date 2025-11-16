Enquête exclusive Foot et violences sexuelles : la bombe à retardement

Lire la vidéo

Diffusé le 19/11/2023

Selon un rapport du Conseil de l’Europe, relayé par l’ensemble des fédérations sportives, un enfant sur sept serait victime d’agressions sexuelles dans le monde du sport. Un chiffre particulièrement inquiétant. Partout où il y a des mineurs, il y a des prédateurs et le football, avec deux millions deux cent-mille de licenciés, est l’un des milieux les plus exposés. Pendant plus d’un an, nos reporters ont enquêté au cœur d’un système qui ne protège pas les enfants. Du petit club amateur au grand club professionnel où s'entraînent les futures stars du ballon rond, aucun terrain n’est épargné. Partout, les jeunes constituent des proies faciles. Eloignés de leurs familles, parfois en situation de fragilité, avec le besoin de se faire remarquer pour réussir, ils s’en remettent bien souvent à des adultes, entraîneurs ou recruteurs qui leur promettent, parfois, le rêve d'une belle carrière. Mais parmi eux, certains sont des pédophiles. Comme Ahmed Gueninèche, entraîneur amateur et ex-recruteur de plusieurs clubs français comme l’AJ Auxerre ou le FC Nantes qui a été condamné à dix-huit ans de prison pour viols sur mineurs. Nous avons retracé son parcours criminel pour comprendre comment cet homme, à qui de nombreuses familles ont confié leurs enfants, a pu faire autant de victimes. Pendant trente ans, sans avoir été inquiété par la justice, il a été au contact de plus de mille-cinq-cents jeunes dans les dizaines de clubs qu’il a fréquentés. Il y a aussi Éric Olhats, l'ancien mentor d'Antoine Griezmann, joueur de l'équipe de France. Il est aujourd’hui mis en examen pour "atteintes sexuelles sur mineurs" et "détention d'images à caractère pornographique sur mineurs" après plusieurs plaintes d’anciens jeunes footballeurs. Ces agressions sexuelles à répétition sont aussi la conséquence d’une omerta généralisée et d’un système vicié. Dans ce milieu, beaucoup savent et beaucoup se taisent. Comme ce président de club près d’Annecy (Haute-Savoie), qui a renouvelé une licence à Vincent Cesbron, entraîneur bénévole et pédophile multirécidiviste, déjà condamné par deux cours d’assises. Dans cette affaire hors-norme, nous avons suivi les combats de deux mères de jeunes victimes qui, grâce à leur courage et leur obstination, ont fait éclater la vérité. Si de telles dérives sont possibles, c’est notamment parce que le système de contrôle est dépourvu de garde-fous. Deux tiers des bénévoles au contact direct d’enfants (soit cent-soixante-dix mille encadrants) passent totalement sous les radars des instances. Par manque de moyens, les fédérations et les pouvoirs publics seraient incapables de contrôler le profil de chaque demandeur de licence. Et difficile de vérifier sur leur fichier si l’intéressé a déjà été poursuivi pour des affaires de pédophilie. À travers des témoignages inédits d’enfants victimes, de leurs parents et aussi de pédophiles, c'est une enquête exclusive sur les failles d’un système qui permet à des agresseurs sexuels de s’immiscer auprès de jeunes sportifs en toute impunité.