Enquête exclusive Forces spéciales : la guerre ne s'arrête jamais

Diffusé le 17/11/2020

Le 13e Régiment des Dragons Parachutiste est une unité de Forces Spéciales françaises unique en son genre. C’est la seule unité militaire dans le monde à être dédiée exclusivement au renseignement et à intervenir sur les terrains les plus sensibles, partout où la France est impliquée. Discrets, souvent invisibles, « les hommes du 13 », 700 au total, tous parachutistes, s’infiltrent en territoire ennemi pour observer, analyser et restituer des informations souvent cruciales. Ils sont formés pour travailler dans les conditions les plus extrêmes, aussi bien dans le froid glacial que dans la fournaise du désert. « Les hommes du 13 » ont pu préparer des opérations comme la traque des criminels de guerre en ex-Yougoslavie, la localisation de chefs de guerre taliban en Afghanistan ou, plus récemment, la neutralisation des groupes armés terroristes au Sahel et au Levant. Mais pour intégrer ces unités d’élite, le parcours est long et difficile. Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à filmer au quotidien, et dans la durée, le 13e Régiment de Dragons Parachutistes. L’excellence est le maître-mot, répété sans cesse par les instructeurs comme Georges, 25 ans d'actions de renseignement au sein de l’unité. Mais avant d’intégrer le « 13 », ces soldats doivent affronter une des sélections les plus dures au monde. Les stagiaires présélectionnés doivent faire preuve d’un moral et d’un physique à toute épreuve s’ils veulent appartenir à l’élite du renseignement militaire. Malgré leur détermination, beaucoup n’iront pas jusqu’au bout.