Enquête exclusive France-Chine, la guerre secrète

Diffusé le 12/01/2025

En France, comme dans la plupart des démocraties occidentales, c’est une guerre clandestine et sans merci que mène la Chine pour devenir la première puissance militaire et économique de la planète. L’échéance, 2049, marquera le centenaire de l’accession du tout-puissant Parti communiste chinois au pouvoir. Cette ambition chinoise, pensée et planifiée dans les moindres détails, s’appuie sur une stratégie mêlant espionnage industriel, vol de technologies et mise en place de réseaux d’influence dans notre pays. Les conséquences financières et sociales pour nos entreprises françaises se chiffrent déjà en milliards d’euros. L’un de nos fleurons industriels a notamment été mis à mal par une vaste affaire d’espionnage. Exceptionnellement, un ancien haut dirigeant d’Airbus a accepté de nous raconter comment la Chine a dissimulé discrètement un Airbus A320 pour le copier en toute tranquillité. Notre programme spatial a également été visé par les services de renseignement chinois. Le directeur du programme spatial européen Galileo nous a révélé en exclusivité le stratagème élaboré par Pékin pour neutraliser notre système de positionnement par satellites. Pour s’assurer la domination sur le champ de bataille, la Chine n’a pas hésité aussi à s’accaparer nos compétences stratégiques. En leur proposant des salaires mirobolants, Pékin a réussi à débaucher plusieurs de nos pilotes de chasse. Très exceptionnellement, les services du contre-espionnage français ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour nous montrer comment ils luttent contre les fuites au sein de nos armées. Mais la Chine n’aime pas qu’on s’intéresse de trop près à ses manœuvres. Alors, pour faire taire ses détracteurs, elle n’hésite plus à mener sur notre sol des opérations spéciales. En plein Paris, une dissidente ouïghoure a été victime d’une tentative de kidnapping. Nous avons remonté la piste des fonctionnaires chinois impliqués. Agents secrets, opérations commandos et scandales d’État passés sous silence : pendant de longs mois, nous avons enquêté sur les agissements du pouvoir chinois en France pour faire de la Chine la première puissance mondiale.