Enquête exclusive Guerre du littoral : des îles très convoitées

Lire la vidéo

Diffusé le 21/07/2024

Posséder une maison sur une île est un rêve pour beaucoup de Français. Mais la Corse, l’île de Bréhat ou Belle-île-en-Mer, comme les autres 1 300 îles et îlots, sont à la fois les territoires les plus convoités et les plus règlementés. Pour les préserver de l'appétit des particuliers et des promoteurs, un arsenal a été mis en place, au premier rang duquel la loi Littoral. Une législation protectrice, mais très restrictive et aujourd’hui au cœur de tous les conflits. Sur l’île d’Yeu en Vendée, c’est un projet de rénovation d’une colonie de vacances qui divise les habitants. La maire, Carole Charuau, s’est mis à dos bon nombre de propriétaires de résidences secondaires opposés à ce projet de rénovation. Ils craignent que cela nuise à leur tranquillité. Mais la maire est déterminée à booster le dynamisme de son île. Deux camps qui s’affrontent et c’est la justice qui devra trancher. Sur l’île de Ré (Charente-Maritime), ce sont les campeurs qui font de la résistance ! Propriétaires de terrains non-constructibles en bord de mer, ils y passaient jusqu’à présent des vacances de rêves, abordables et simples, à quelques pas de l’eau. Mais la municipalité a décidé de faire appliquer la loi Littoral et de récupérer ces terrains. Malgré ces barrières juridiques, des citoyens et des commerçants n’hésitent pas à tomber dans l’illégalité. À la clef : de redoutables batailles judiciaires et les sanctions peuvent être sévères. En Corse, Anthony, restaurateur, vient d’être condamné à démolir sa paillote alors qu’il l’exploitait depuis plus de dix ans ! Des propriétaires d’îles n’hésitent pas à s’y barricader, or c’est totalement interdit. Des associations tentent de les faire plier. Dans la Manche en Normandie, deux groupes s’affrontent autour de deux îles inhabitées au large de Saint-Marcouf. D’un côté, les amateurs de vieilles pierres qui veulent restaurer une forteresse construite au 16e siècle. De l’autre, les ornithologues qui, eux, luttent pour préserver la biodiversité et s’opposent à la restauration du fort.