Enquête exclusive Homejacking : la nouvelle menace

Diffusé le 11/05/2025

C'est la psychose pour de plus en plus de Français : le homejacking. Le nombre de ces cambriolages avec violence explose. Plus de 500 plaintes déposées en 2023, une augmentation de 8 % en un an. Un phénomène médiatisé après le braquage à domicile de plusieurs célébrités, footballeurs ou influenceuses trahies par des selfies sur internet et dépouillées de leurs bijoux ou sacs de luxe. Mais le plus souvent, les victimes sont de simples particuliers : commerçants, chefs d'entreprise ou retraités souvent traumatisés par la violence de leurs agresseurs. Pendant plusieurs mois, les équipes ont enquêté sur cette dérive. Certains de ces délinquants ont accepté de révéler leurs méthodes : leurs équipes parfois lourdement armées sont le plus le plus souvent des jeunes, parfois mineurs. Recrutés sur les réseaux sociaux par des commanditaires multirécidivistes, ils sont prêts à risquer plusieurs années de prison pour se faire ouvrir un coffre-fort ou rafler quelques milliers d'euros. Ils repèrent discrètement leurs futures victimes avant de passer à l’action : pose d'un mouchard sur votre voiture dans la rue, infos personnelles données par des artisans complices, digicode en vente sur le dark web. Faux livreurs ou prétendus voisins, ils font irruption chez vous avant de semer la terreur. Ces nouveaux malfaiteurs sont surveillés de près par les enquêteurs de la BRB, la brigade de répression du banditisme qui nous a ouvert ses portes. Nous les avons suivis sur la piste de certaines grosses équipes, braqueurs de stars. Alors quels sont les meilleurs moyens pour se protéger et éviter les intrusions ? Entre stars imprudentes, techniques de repérage et agressions violentes, enquête sur le nouveau phénomène des homejackers.