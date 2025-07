Enquête exclusive Îles grecques secrètes : les derniers joyaux de la Méditerranée

Santorin, Mykonos, Paros, des îles grecques devenues des icônes du tourisme mondial. Mais ce succès a un prix. Plages bondées, explosion des prix et même pénuries d’eau, la Grèce fait face à un trop-plein de visiteurs. En 2024, le pays a accueilli quarante millions de touristes, soit quatre fois sa population ! À quelques kilomètres pourtant, des dizaines d’îles authentiques résistent encore à la frénésie touristique. À Lévita, une seule famille vit sur ce petit bout de terre, servant du poisson frais dans une taverne accessible uniquement par bateau. À Hydra, sans voitures ni scooters, le temps semble s’être arrêté dans les années 50. Et à Patmos, les traditions byzantines dictent encore le rythme de vie, sous l’œil vigilant des moines du monastère. Certaines de ces îles cherchent désormais à attirer les visiteurs, quitte à entretenir des mythes. À Ikaria, réputée pour sa population centenaire, on surfe sur la légende de la jeunesse éternelle. Jusqu’à exploiter le filon à outrance ! Entre havres de paix oubliés et traditions millénaires, embarquez pour un voyage dans les îles secrètes de la mer Égée !