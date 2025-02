Enquête exclusive Indonésie : le saccage du poumon de la planète

Diffusé le 04/02/2024

Des plages de sable fin, des rizières verdoyantes et d’impressionnants volcans… l’Indonésie est une destination qui attire cinq millions de visiteurs par an. Mais ce paradis exotique est en sursis. Le pays, obsédé par l’exploitation effrénée des ressources naturelles, est en train de sombrer dans un désastre écologique qui risque d’être irrémédiable. Sur des îles (l’archipel en compte 17 000) qui étaient, il y a peu, des sanctuaires de biodiversité, des mines et des usines ont remplacé la forêt. Les pêcheurs locaux n’attrapent presque plus rien dans leurs filets. En détruisant la jungle, sans se soucier de l’environnement, les industriels menacent aussi la survie de tribus qui n’avaient jusque-là aucun contact avec la civilisation. Nos équipes sont parties à la rencontre de la tribu Togutil, l’une des dernières tribus au monde à vivre sans eau courante, sans électricité et sans téléphone. Leur avenir est menacé par une gigantesque mine de nickel -dont l’Indonésie est le premier producteur mondial - qui assèche les puits et détruit leur habitat naturel. Sur l’île de Bornéo, qui abrite l’une des dernières forêts primaires de la planète, un autre saccage écologique est en cours. Les pelleteuses défrichent chaque jour des dizaines d’hectares pour installer de gigantesques plantations de palmiers. De l’huile de palme paradoxalement destinée aux biocarburants que nous utilisons pour remplir les réservoirs de nos voitures. Cette exploitation décime les dernières populations d’orangs-outangs de Bornéo : 80 % d’entre eux ont disparu au cours du siècle dernier. Basuki, un activiste, s’est donné pour mission de les sauver, et nous l’avons suivi au cœur de la forêt vierge pour compter, avec lui, les derniers spécimens. L’Indonésie devrait pourtant avoir une certaine conscience écologique, le pays étant l’un des premiers impactés par le réchauffement climatique. Djakarta, la capitale, est menacée par la montée des océans. Malgré les digues, la ville s’enfonce inexorablement. Les habitants de nombreux quartiers vivent les pieds dans l’eau. Le gouvernement a décidé de déplacer la capitale et d’en construire une de toutes pièces, sur l’île de Bornéo. Une aberration écologique. Les travaux titanesques ont commencé, éventrant les forêts et déplaçant des villages entiers. Nos journalistes se sont aussi rendus sur l’île de Java, poumon économique de l’Indonésie, pour y rencontrer Daru, une activiste respectée par la population et crainte par les autorités. Depuis quinze ans, elle lutte contre la pollution du plastique qui est utilisé comme combustible par beaucoup d’usines qui recrachent d’inquiétantes fumées noires… Les particules micro-plastiques contaminent l’air, mais aussi les aliments comme le tofu. Avec Daru, nous allons découvrir que malgré l’interdiction d’importation des déchets plastiques en 2019, des milliers de tonnes continuent d’affluer illégalement d’Europe, de Corée du Sud ou du Canada. Dans un pays où règne l’omerta et la corruption, et où les journalistes ne peuvent pas travailler librement, enquête clandestine sur le saccage écologique de l’un des derniers poumons de la planète.