Enquête exclusive Jeunes, ultraviolents et millionnaires : les nouveaux barons de la drogue en France

Diffusé le 15/09/2024

En 2023, en France, plus de 150 personnes ont été tuées lors de règlements de comptes liés à la drogue. Le profil des exécutants est glaçant : des jeunes, parfois mineurs, qui tuent pour 10 000 à 15 000 euros. Meurtres, séquestrations, ou encore actes de torture sont commandités par des chefs de réseaux qui brassent des centaines de millions d’euros. Jamais le trafic de drogue n’a provoqué autant de violence sur notre territoire. Et jamais il n’a rapporté autant d’argent. Chaque année, ce business illégal génère 3,5 milliards d’euros de chiffre d'affaires en France. Exceptionnellement, notre journaliste a pu pénétrer toutes les strates du trafic, des « cuisines » où la drogue est conditionnée jusqu’au cœur des points de deals, les « fours » qui rapportent parfois plus de 100 000 euros par jour. Ces points de deals sont organisés comme des entreprises avec une hiérarchie, du marketing et des actions promotionnelles, le tout sous couvert de menaces et de violence. Dans toutes les grandes villes de France se joue une guerre de territoires pour conquérir et garder le contrôle de ces lieux de vente qui sont autant de machines à cash. Azim, dealer ambitieux, a pris par les armes un important point de deal. Nous avons assisté à la riposte de la bande rivale, l’occasion de décrypter l’escalade de la violence qui ravage cette jeunesse. Comme à Marseille (Bouches-du-Rhône) où la guerre entre les deux principaux gangs, la DZ Mafia et le clan Yoda a été particulièrement sanglante. En exclusivité, nous avons recueilli le témoignage saisissant de l’un de ses membres. Des jeunes tueurs aux grands patrons, qui préfèrent vivre à l’abri et au soleil à l’étranger, décryptage alarmant du nouveau narcotrafic français. Un trafic qui, d’après le ministère de l’Économie, ferait aujourd’hui vivre 200 000 personnes sur notre territoire.