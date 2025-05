Enquête exclusive Jordanie : l’étonnant royaume au cœur de la tourmente

Diffusé le 08/12/2024

Alors que le Moyen-Orient s’enfonce un peu plus chaque jour dans la tourmente, le petit royaume de Jordanie tente de rester le havre de paix qu’il a longtemps été. Depuis 25 ans, le Roi Abdallah gouverne aux côtés de sa femme, la reine Rania, symbole de glamour et de modernité. Mais depuis le 7 octobre 2023 et la régionalisation du conflit israélo-palestinien, son pays vacille. Chaque vendredi, les rues d’Amman, la capitale, sont le théâtre de manifestations monstres en soutien au Hamas et au Hezbollah. Car 60 % de la population jordanienne est d’origine palestinienne. Cette situation rend la position du Roi Abdallah particulièrement délicate. Il doit d’un côté soutenir la cause palestinienne pour ne pas se mettre son peuple à dos, et de l’autre maintenir de bonnes relations avec Israël et avec les États-Unis, son principal allié, qui lui verse un milliard et demi de dollars d’aide chaque année. Le conflit entre Israël, le Hamas et le Hezbollah met aussi en péril l’économie jordanienne. Le tourisme, qui représentait 16 % du PIB jordanien, est au point mort. Les splendides stations balnéaires de la mer Rouge sont vides, le majestueux désert du Wadi Rum est déserté. Même Pétra, la mystérieuse cité nabatéenne sortie des sables, d’habitude envahie par des hordes de vacanciers, est désormais silencieuse, pour le plus grand bonheur de groupes de touristes français qui profitent de séjours tout compris aux tarifs revus à la baisse. Autre catastrophe pour le tourisme : la mer Morte. Très prisée des voyageurs pour ses eaux salées, elle est en train de disparaître. Les palaces n’ont plus vraiment « les pieds dans l’eau » comme ils le promettent à leurs riches clients. Le niveau de la mer ayant baissé de plusieurs dizaines de mètres, il faut désormais marcher pour gagner le rivage. Pas forcément du goût des grandes fortunes prêtes à mettre 25 000 euros la nuit dans une suite de luxe. Le manque d’eau est un immense défi pour le Royaume. Avec 92 % de terres désertiques, la Jordanie est l’un des pays les plus arides au monde, une aubaine pour un incroyable business : celui des livreurs d’eau en camion-citerne qui parcourent le désert pour approvisionner les villages en eau potable, à prix d’or. Des somptueux haras aux camps de réfugiés syriens, des grandioses sites archéologiques aux faubourgs populaires d’Amman, voyage en Jordanie, l’étonnant royaume au cœur de la tourmente.