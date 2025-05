Enquête exclusive Juifs orthodoxes à New York : au cœur d'une communauté ultra-fermée

Diffusé le 05/01/2025

Aux États-Unis, c’est une communauté à la fois très visible et quasi-impossible d’accès : les juifs ultra-orthodoxes. Ils sont environ 200 000, la plupart vivent à New York et ils représentent la branche la plus conservatrice et religieuse du judaïsme. On les reconnaît à leurs vêtements. Le code est strict : chapeaux noirs et redingotes pour les hommes, jupes longues et perruques pour les femmes. Exceptionnellement, nous avons pu entrer dans leur monde et filmer leur quotidien, là où les caméras ne vont jamais. Les juifs orthodoxes vivent en vase clos, en marge du monde moderne. Ils se marient exclusivement entre eux et leurs familles comptent souvent plus de six enfants. Leur vie toute entière est régie par la religion, leur pratique du judaïsme n’a pas changé depuis le 18e siècle. Ils parlent le yiddish, la langue des juifs d’Europe de l’Est avant la Seconde Guerre mondiale. Au sein des branches les plus rigoristes, les hommes étudient la religion toute leur vie, et seules les femmes travaillent à l’extérieur pour subvenir aux besoins du foyer. La famille Katz, neuf enfants, a accepté de partager son quotidien : l’école, la synagogue, leurs rites mais aussi les fêtes grandioses et parfois déjantées au sein de la communauté. Si, à New York, les juifs ultra-orthodoxes sont installés de longue date et bien acceptés, à mesure que leur communauté s’étend, des tensions apparaissent. À Monroe, petite ville de la banlieue new-yorkaise, où des milliers de juifs hassidiques se sont implantés, leur présence et leur mode de vie dérangent. Ils ont tenté d’imposer leurs règles et cela ne passe pas auprès des habitants. Quant à ceux qui décident quitter cette communauté ultra-fermée, ils en payent les conséquences : rupture totale avec leurs proches et la découverte d’un monde moderne qu’ils connaissent mal. Plongée dans l’univers des juifs hassidiques, la seule communauté qui vit selon des rituels millénaires au cœur de l’une des villes les plus modernes du monde.