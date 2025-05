Enquête exclusive Les incroyables vacances des Chinois en Chine

Lire la vidéo

Diffusé le 27/10/2024

Une fois par an, 400 millions de Chinois profitent intensément de leurs « semaines d’or » : trois semaines de congés payés accordées aux salariés par le régime depuis 1999. Ces dernières années, la deuxième puissance économique mondiale a bâti d’incroyables infrastructures de loisirs - sans commune mesure avec l’Europe - destinées aux vacances des classes moyennes comme à celles des nouveaux millionnaires. Plages artificielles gigantesques, immenses cités balnéaires, parcs d’attractions, tout est pensé pour accueillir les visiteurs par dizaines de millions. Le business du farniente est en plein essor ! Ce grand bond touristique en avant est piloté par l’État. Son symbole : Haïnan, le Saint-Tropez chinois aux allures de Dubaï. Sur cette île aussi étendue que la Belgique, on trouve des plages bondées et surtout la plus grande concentration de yachts de la planète. Le plan du gouvernement : faire d’Haïnan la destination incontournable du pays. Au programme : résidences de luxe au design futuriste, shopping dans le plus grand duty-free du monde, le tout sous l’œil de caméras et de systèmes de sécurité ultraperfectionnés. Si tout est pensé pour se détendre, le régime de surveillance généralisée mis en place par le régime, lui, ne prend pas de congés. Les autorités locales veillent ainsi à ce que tous les vacanciers aient quitté la plage à 18 heures précises. Si les Chinois raffolent de la mer, 70 % d’entre eux ne savent pas nager et tous fuient les rayons du soleil pour préserver la clarté de leur teint. À la plage, les maillots couvrent entièrement les corps et l’accessoire qui fait fureur est le “facekini”. L’été dernier, les ventes de cette cagoule pour le visage dotée d’étroites ouvertures pour les yeux et la bouche, ont bondi de 30 %. Les Chinois découvrent aussi leur gigantesque pays grâce aux joies du camping-car. Si les modèles européens ont fait fureur il y a quelques années, aujourd’hui, les constructeurs chinois proposent des modèles jamais vus chez nous ! Camping-cars suréquipés à deux étages avec cuisine intérieure et extérieure, lits escamotables automatisés, salle de karaoké et terrasse sur le toit... rien n’est trop extravagant pour ces nouvelles vacances dans l’Empire du Milieu.