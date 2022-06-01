Enquête exclusive Les Keys en Floride : l'archipel des fêtes sans limite

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Diffusé le 23/06/2019

À l'extrême sud des États-Unis, sur la côte est, l'archipel des Keys, en Floride, est un monde à part. Entre le Golfe du Mexique et l'océan Atlantique, 1 700 îles sont alignées sur 250 kilomètres. Un décor unique et paradisiaque qui attire trois millions de touristes par an. Autrefois prisée par les artistes, comme Ernest Hemingway ou Tennessee Williams, la destination est aujourd'hui incontournable pour les amateurs de plongée et de pêche sportive. C'est aussi le lieu de villégiature des riches Américains en quête d'authenticité, de liberté et d'excentricité. Car dans les Keys, tout est permis, à mille lieux de l'esprit puritain américain du continent. Chaque année, le coup d'envoi de la saison touristique est marqué par une fête extravagante, le « Fantasy Fest ». Costumes de carnaval étincelants, maquillages sur corps dénudés, défilés de zombies, de naturistes ou courses de super-héros. Seuls mots d'ordre : se lâcher et s'amuser. Au grand désespoir de groupes activistes religieux qui, armés de bruyants mégaphones et de banderoles aux slogans moralisateurs, viennent jouer les trouble-fêtes dans cette ambiance ultra libérée. Avec ses demeures de style colonial, son luxe discret et son parc national, l'archipel des Keys est aussi devenu un refuge pour les riches touristes passionnés de mer et de nature. À la découverte de cet archipel hors du temps, nous suivrons Wesley Williford, un jeune Américain fortuné, propriétaire d'une incroyable île privée et Howard Livingstone, un ancien businessman qui a troqué sa berline, son appartement et son costume-cravate pour un bateau, une villa au bord de l'eau et des chemises à fleurs. Loin de cette ambiance survoltée, nous suivrons également le combat de José Guevara, un travailleur précaire, sur le point d'être expulsé de son domicile. Car les Keys sont aussi victimes de leur succès. Le prix de l'immobilier y est deux fois plus élevé que dans le reste des États-Unis et les habitants les plus modestes sont obligés de déménager. Certains ont trouvé refuge sur une île abandonnée, en face des grands hôtels de luxe. Ils y vivent comme des Robinson, sans la moindre contrainte, en totale liberté. Mais aujourd'hui, une grave menace pèse sur les Keys. À cause du réchauffement climatique, la région est en proie à des ouragans toujours plus violents. Avec la montée des eaux, les îles subissent une érosion accélérée de leurs côtes. Seul rempart face à l'océan, la barrière des Keys, la troisième plus grande barrière de corail du monde, est menacée. Nous irons en mer avec un jeune scientifique, Dan Burdeno, qui s'est lancé dans le projet fou de replanter du corail sur le récif.